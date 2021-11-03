"ARTWİST" yarışmasına 5 Kasım'a kadar başvurulabilecek
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kültür ve sanatın buluşma noktası İGART Sanat Projelerİ kapsamında "ARTWİST" yarışmasına katılımın 5 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, kültür ve sanatın buluşma noktası İGART Sanat Projelerİ kapsamında "ARTWİST" yarışmasına katılımın 5 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ARTWİST'e başvurmak için son 3 gün. Sanata ve çevreye değer veren sanatçılarımız için ARTWİST yarışmamız devam ediyor. Son başvuru tarihi 5 Kasım Cuma" ifadelerine yer verildi.
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