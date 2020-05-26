ARTVİN Rüzgar çatıları uçurdu, ahır ve samanlıklar hasar gördü
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ARTVİN Rüzgar çatıları uçurdu, ahır ve samanlıklar hasar gördü

Rüzgar çatıları uçurdu, ahır ve samanlıklar hasar gördüARTVİN'in Şavşat ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle, bazı köylerdeki evlerin çatıları uçtu, hasar gören 28 ev, 12 ahır ve 24 samanlık da kullanılmaz hale geldi.

26.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:57

Rüzgar çatıları uçurdu, ahır ve samanlıklar hasar gördü

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle, bazı köylerdeki evlerin çatıları uçtu, hasar gören 28 ev, 12 ahır ve 24 samanlık da kullanılmaz hale geldi.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayıp, hızını arttıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle, ilçeye bağlı Pınarlı, Aşağı Koyunlu ve Yukarı Koyunlu köylerinde bazı evlerin çatıları uçarken, hasar gören 28 ev, 12 ahır ve 24 samanlık ise kullanılmaz hale geldi. Etkili olan rüzgar nedeniyle bazı tarım aleti traktörler de zarar gördü. Jandarma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, bölgedeki köylere giderek, yöre sakinlerinin sıkıntılarının çözülmesi için çalışma başlattı.

'YILLARDIR BÖYLE FIRTINA OLMAMIŞ'

Kaymakam Musa Göktaş, geçmiş dileklerinde bulunarak, "Yıllardır bölgede böyle bir fırtına olmamış. Fırtınadan evleri zarar gören vatandaşlarımız evleri o an konaklamalarına müsait olmadığı için konaklama yerleri ayarlandı. Aç ve açıkta kimse bırakılmadı. Devletimiz her türlü şekilde vatandaşımızın yanındadır. Fırtınanın zarar verdiği bütün köylerimize ulaştık. Fırtınadan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kaymakamlık olarak ne gerekiyorsa onları yapacağız. Devletimiz hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmaz. İlgili birimlerimize gerekli talimatlar verdik. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır. Can kaybı olmaması sevindirici olmuştur" dedi.

'SAĞOLSUN EKİPLER HEMEN GELDİ'

Pınarlı köyü Muhtarı Oktay Çelik de ekiplerin hemen yardıma koştuğunu anlatarak, "Köyümüzün yaşlıları ile konuştum. Yıllardır böyle bir fırtına olmamıştı. Fırtına sonrası hemen Kaymakamımıza ve Şavşat Jandarma Komutanlığına bilgi verdi. Çok sağ olsunlar hemen ilgilenerek köyümüze ekipler geldi. Gerekli çalışmayı yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Benim köyüm Artvin'in en büyük köyüdür. Diğer köylerde de hasar varmış ama en büyük hasar benim köyümde. Köyüme bağlı 6 mahallede zarar var. Zarar tespiti yapılacak ben 300 bin TL zarar olduğunu düşünüyorum? diye konuştu.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Ev, ahır ve samanlık çatısı uçan köy sakini Aslan Demir (91), 'Yıllarca bu köyde yaşıyorum. Ben böyle bir fırtına görmedim. Canımızı zor kurtardık. Sağ olsun devletimiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Onları görünce çok duygulandım. Bir an çaresizliğimi unuttum. Ne büyük devletimiz ne iyi idarecilerimiz varmış" dedi.

Öte yandan, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bazı köylerdeki ormanlık alanlar da zarar gördü.

ARTVİN Rüzgar çatıları uçurdu, ahır ve samanlıklar hasar gördü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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