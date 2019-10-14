Artvin'in güzellikleri posta puluyla tanıtılacak

14.10.2019 13:58

Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, PTT Artvin Başmüdürlüğü iş birliğiyle ilin tanıtımına katkı sağlamak için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere kentin doğal güzelliklerinin yansıtan pul bastırdı.

Üzerinde Artvin, Şavşat Karagöl, Mençuna Şelalesi, Borçka Karagöl, Sıfır Atık Projesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Artvin'de kentsel dönüşüm, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü fotoğrafı bulunan 7 çeşit posta puluyla Artvin'in tanıtımı amaçlanıyor.

PTT Başmüdürü Gönül Kocaman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt'u ziyaret ederek pulları takdim etti.

Artvin'in daha çok tanıtılması amacıyla kente ait pul yaptırdıklarını belirten Cavunt, "Doğa cenneti şehrimizin güzelliklerini posta pulu olarak her yere gönderelim dedik. Sağ olsunlar, pul üzerinde çalışan PTT'miz de bize yardımcı oldu. 22 bin 800 posta pulu bastırdık ve tüm posta gönderilerimizde Artvin'imizi tanıtıcı pullar kullanacağız." diye konuştu.

Kocaman da Cavunt'a bu anlamı uygulamalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA