Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu
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Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu

İhlas Haber Ajansı / CEM USTA - Haberler | Güncel

Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu Artvin'de tek seferde 14 sağlıklı yavru doğuran köpek Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi tarafından koruma altına alındı.

Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu

ARTVİN - Artvin'de tek seferde 14 sağlıklı yavru doğuran köpek Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi tarafından koruma altına alındı.

Artvin'de tek seferde 14 sağlıklı yavru doğuran köpek ve yavrularının sağlıklı bir şekilde büyümesi için mahalle sakinlerinin belediyeye talepte bulunması üzerine, belediye ekipleri anne köpeği ve yavruları Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezine alarak bakımlarını gerçekleştiriyor.

Bir sokak köpeğinin 14 sağlıklı yavru dünyaya getirmesinin ender görünen bir şey olduğunu ifade eden Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Coşkun "Vatandaş tarafından gelen ihbar neticesinde, bir köpeğin doğum yaptığı ve doğum yaptığı yerinde merkezi bir yer olduğundan dolayı annenin ve yavruların rahat edemeyeceğinden bu yavruların ve annenin bakımevine alınması yönünde talep geldi. Bizde yavruların sağlığı açısından bakımevine aldık. Bu köpek 14 adet sağlıklı yavru dünyaya getirmiş bu ender görülen bir durumdur. Annemizi ve yavrularımızı kontrol altına aldık hepsinin sağlık kontrollerini yaptık herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. İsteyenlere de bu hayvanları sahiplendirmek istiyoruz" dedi.

Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu
Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu
Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu
Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu
Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu
Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu
Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu
Sokak köpeği tek seferde 14 yavru doğurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM USTA

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