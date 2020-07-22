Artvin'de sokak hayvanlarını kısırlaştırılıyor
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Artvin'de sokak hayvanlarını kısırlaştırılıyor

Artvin Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından kentte bulunan sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemine başlandı.

Artvin'de sokak hayvanlarını kısırlaştırılıyor
22.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:39

Artvin Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından kentte bulunan sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemine başlandı.

Artvin Belediyesi ile HAYTAP arasında imzalanan sokak hayvanlarını kısırlaştırma protokolü kapsamında, Van ve Bitlis Tatvan'dan gelen 3 veteriner hekim ve 1 Veteriner Sağlık Teknikeri, Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde 110 sokak hayvanını kısırlaştırma, kuduz, iç ve dış parazit aşılama çalışmalarına başladı.

Çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Elçin, HAYTAP'a ve HAYDİKO'ya desteklerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

HAYDİKO adına açıklamada bulunan Emel Meriç yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin kısırlaştırmaya bağlı olduğunu ifade etti.

Meriç "HAYDİKO olarak HAYTAP'ın gelmesi için büyük çaba harcadık bu konuda da bize desteklerini esirgemeyen Artvin Belediyesine teşekkür ediyorum. Sokak hayvanları sorunu düzenli olarak kısırlaştırma yapılarak çözüme kavuşturulabilir. Sokak Hayvanlarının yaptığı doğumların çoğunda yavrular bakımsızlıktan perişan bir şekilde hayatlarını kaybediyor bundan dolayı hayvanların kaliteli bir yaşam sürebilmesi için düzenli bir şekilde kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerekmektedir" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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