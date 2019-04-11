Artvin'de Öğrenme Şenliği Yapılacak

Artvin Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin sosyo-kültürel gelişimlerini artırmak amacıyla düzenlenecek Öğrenme Şenliği'nin hazırlık toplantısı yapıldı.



Vali Yılmaz Doruk başkanlığında Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, daire amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Doruk, Öğrenme Şenliği'nin, halkın hayat boyu öğrenmenin önemini fark etmesine destek olacak bir çalışma olduğunu, bu alanda şehirde bir farkındalık ve heyecan oluşturacağını ve konunun önemsenmesi gerektiğini söyledi.

Kahveci ise Hayat Boyu Öğrenme Şenliklerinin ana temasının öğrenme olduğunu belirterek, "Öğrenme Şenliği, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinliklerin bütünüdür." dedi.

Toplantıda, resmi, özel ve sivil toplum kuruluşların hayat boyu öğrenme sürecinde sağlayacakları katkılar ve yapılabilecek işbirliği hususlarında görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: AA