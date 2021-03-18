Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
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Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

18.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:07
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

HENÜZ İLK TAKSİTİNİ BİLE ÖDEMEDİKLERİ YANAN KOLTUKLARINA AĞLADIArtvin'in Yusufeli ilçesinde dün çıkan yangında, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu Dereiçi köyünde korkuyla evlerini terk edenler, sabah geldikleri yanan evlerinde...

HENÜZ İLK TAKSİTİNİ BİLE ÖDEMEDİKLERİ YANAN KOLTUKLARINA AĞLADI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün çıkan yangında, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu Dereiçi köyünde korkuyla evlerini terk edenler, sabah geldikleri yanan evlerinde kalan eşyalarını arıyor. Kimi birkaç parça mutfak eşyası kimi ise araç gereçlerini alıyor, gözü yaşlı enkazı andıran evlerini seyrediyor. Yıllarca emek vererek yaptıkları evlerinde birikimleri, eşyaları, çeyizleri yanan köylülerin dramı yürek burkuyor.

Yangında Hikmet Eğilmez'e ait tek katlı ev de büyük zarar gördü. Zor şartlarda evini yeni yapan Eğilmez'in tüm eşyaları ile birlikte, geçen hafta taksitle aldığı koltukları da yandı. Yanan evleri ile henüz ilk taksitlerini bile ödeyemedikleri koltuklarına üzülen ailenin bireyleri gözyaşlarını tutamadı.Hikmet Eğilmez'in kızı Havva Palancı, "Babamın emeklerine üzülüyorum. Babam kendi çabaları ile evi yaptı. Ama her şey bir anda bitti. Eski evde mutfak dışarıda ayrıydı. Burayı yeniden yaptık. Koltukları bile yeni almıştık. Daha ilk taksitlerini bile ödemedik. Her şeyimiz gitti" dedi.

Hakan AYDIN/YUSUFELİ, (Artvin),


Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AYDIN

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