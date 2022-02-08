Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi feci şekilde can verdi - Haberler
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Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada 67 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlanan kamyonetin içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı köyünün Kanlıdere mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 08 EC 370 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan Volkan Kara (43), Kanlıdere mevki'ine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince 67 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Takla atan araç içinde bulunan sürücü Volkan Kara ve Yakup Adalı (58) kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Jandarma, AFAD, HOPAK, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından iki arkadaşın cansız bedenleri 2 saatlik çalışmanın ardından uçurumdan çıkartıldı. Volkan Kara ve Yakup Adalı'nın cenazeleri Hopa Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi feci şekilde can verdi

Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi feci şekilde can verdi

Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi feci şekilde can verdi

Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Volkan Kara, Artvin, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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