Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
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Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte dün gece etkili olan şiddetli yağışa bağlı oluşan heyelan sebebiyle merkez ve Şavşat'ta 5'er, Yusufeli'nde 4 olmak üzere 14 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, yağışının bazı köylerdeki tarım arazilerinde zarara yol açtığı belirtildi.

Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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