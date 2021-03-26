Artvin'de heyelan nedeniyle mahsur kalan 6 işçi kurtarıldı
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Artvin'de heyelan nedeniyle mahsur kalan 6 işçi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu - Haberler | Güncel
Artvin'de heyelan nedeniyle mahsur kalan 6 işçi kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kalan 6 işçi kurtarıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kalan 6 işçi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 6 personel, iki araçla ilçeye bağlı Altıparmak köyüne göreve gitti. Görevin ardından ilçe merkezine hareket eden personelin içinde bulunduğu araçlar, heyelan nedeniyle Kışla mevkisinde mahsur kaldı.

Personelin ihbarı üzerine bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Orman İşletme personeli, yolun açılmasıyla ilçe merkezine ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu

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