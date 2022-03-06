Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

AA, Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Artvin'de tırın Çoruh Nehri'ne düştüğü kazada sürücü yaşamını yitirdi.

ERZURUM (AA) - Artvin'de tırın Çoruh Nehri'ne düştüğü kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Artvin- Erzurum kara yolunun 2. kilometresinde, İsmail Acar'ın (54) kullandığı 42 CAA 10 plakalı tır, Halis Yılmaz Köprüsü'nden Çoruh Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırın düştüğü alanda sürücüye ulaşamayan ekipler, Deriner Barajı'nın kapaklarını kapattırarak nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD koordinesinde Rize Deniz Polisi, Erzurum Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yürütülen çalışma sonucu Acar'ın cesedi, kaza yerine 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Nehirden çıkartılan Acar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Yusuf Okur - Güncel

İsmail Acar, Erzurum, Artvin, AFAD, Güncel, Haberler

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