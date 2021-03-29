Artvin'de Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre mesafedeki kanyonu gezen turistler bir erkek cesedi ile karşılaştı. Turistlerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde cesedin Kars nüfusuna kayıtlı Taylan Berk Açak'a ait olduğu tespit edildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur