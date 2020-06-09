Artvin'de bu kez kene paniği yaşanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Artvin'de bu kez kene paniği yaşanıyor

Artvin'de bu kez kene paniği yaşanıyor Korona virüs paniğinin ardından ilde görülen 11 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası yöre halkını tedirgin ediyor Havaların ısınmasıyla birlikte Sivas, Tokat, Giresun ve Gümüşhane'nin ardından Artvin'de de kene vakaları artmaya başladı.

09.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:00

Artvin'de bu kez kene paniği yaşanıyor

Korona virüs paniğinin ardından ilde görülen 11 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası yöre halkını tedirgin ediyor

ARTVİN - Havaların ısınmasıyla birlikte Sivas, Tokat, Giresun ve Gümüşhane'nin ardından Artvin'de de kene vakaları artmaya başladı. Yüksek riskli bölgeler arasında yer alan Artvin'de şuana kadar 11 vakaya rastlanırken, yetkililer vatandaşları kene tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Artvin'de ısınan havalarla birlikte kene vakalarında artış meydana geldi. Covid-19'u yanı sıra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla mücadele edilen kentte, KKKA tanısı konuşmuş hasta sayısı, bugün itibariyle 11'e yükseldi. Bu kişilerden 8'i taburcu olurken, 3'ünün tedavisi ise devam ediyor.

Yüksek riskli bölgeler arasında yer alan mesire ve piknik alanların kullanan vatandaşlar ve tarım faaliyetlerinde bulunan çiftçiler dikkatli olması ve tedbirleri elden bırakmaması konusunda Artvin İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünden açıklama geldi.

Artvin'in risk bölgeler arasında olduğunu ifade eden Tarım İl Müdürü Dursun Okur, şuana kadar 11 kene vakası olduğunu ifade etti. Okur, "üretim yapılması için alanlara çıkmak zorundayız. Riski minimize etmek adına araziye çıkıldığı zaman. Çorapların içine elbiselerini tepilmesini akşam eve gelindiği zaman ise muhakkak üzerlerini kontrol edilmesi gerekiyor" dedi. Her an gibi vaka görüldüğünde direk kendilerinin müdahale etmemesi konusunda uyaran Okur, "Bu tür durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna baş vurulması gerekmektedir" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İrfan Akalın ise yaptığı yazılı açıklamada, Artvin'de KKKA tanısı almış hasta sayılarına değinerek "2020 yılında ilk KKKA tanısı nisan ayında konuldu ve bu güne kadar toplam hasta sayımız 11'e yükseldi. Hastalarımızın 4'ü Yusufeli ilçemizde, 3'ü Ardanuç ilçemizde, 3'ü il merkezinde, 1 hastamız ise Şavşat ilçemizde tespit edildi. Bu hastalarımızdan 8'i şifa ile taburcu olurken, 3 hastamızın tedavileri devam etmektedir. Hastalığın seyrinde en önemli nokta erken tanı ve tedavi aşamasıdır. Hastalığa ne kadar erken tanı koyup tedaviye başlanılırsa hastalarımızın iyileşme ihtimali o oranda arttığını, tüm vatandaşlarımızdan keneyi önemsemelerini, 'kene bana bir şey yapmaz' anlayışından vazgeçmelerini, kişisel koruyucu önlemlere riayet etmelerini, herhangi bir belirti olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçilik yapan Erkan Gürses keneden korunmak için, havanın durumuna göre çizme yada uzun çorap giydiklerini ifade ederek "Kesinlikle kısa şortla falan çıkmıyoruz. Onun dışında ot falan oldu mu herkes uzun kollu giyiyor. Zaten her gün anne, baba herkes kontrol eder bakar vücudun da herhangi bir parazit varsa ona göre direk sağlık ocağına yada hastaneye gidiyoruz" dedi.

Artvin'de bu kez kene paniği yaşanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Haber
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, 'Canımızı mı alacaksınız' diyerek tepki gösterdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, "Canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Şahin Şerifoğulları
Magazin Müge Anlı Sibel Can Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Artvin'de bu kez kene paniği yaşanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:03:09. #1.14#
title