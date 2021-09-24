Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı - Haberler
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Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

- Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı Artvin'in yayalarında küçükbaş hayvan besiciliği yapan sürü sahipleri ani bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

ARTVİN (İHA) - - Artvin'de ani bastıran Kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı

ARTVİN - Artvin'in yayalarında küçükbaş hayvan besiciliği yapan sürü sahipleri ani bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürü sahipleri, küçükbaş hayvanlarını otlatabilmek için alt yaylalara inmek zorunda kaldı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı yaylalarda bulunan sürü sahiplerini olumsuz etkiledi. 2 bin 580 rakımlı Bilbilan Yaylası ve 2 bin 400 rakımlı Maden Köyü Büyükdağ Yaylası kar yağışı nedeniyle beyaza bürüdü. Yaz aylarını yaylada sürülerini otlatarak geçiren besiciler, ani bastıran karla yağışı nedeniyle rakımlı daha düşük ve karın yağmadığı yaylalara indi.

Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı

Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı

Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı

Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Son Dakika Haberleri
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Haber: Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı - Haberler
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