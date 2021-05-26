Artvin ASFK Başkanı Sadettin Dağ'ın acı günü

Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sadettin Dağ'ın annesi Gülifer Dağ (78) vefat etti.

Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sadettin Dağ'ın annesi Gülifer Dağ (78) vefat etti.

Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede önceki gün hayatını kaybeden Dağ için Çayağzı Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen tören, Dağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, Artvin Çoruh Spor Kulübü Başkanı Murat Yılmaz, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seçkin Kurt, bazı daire amirleri, spor camiası, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dağ'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu