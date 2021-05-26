Artvin ASFK Başkanı Sadettin Dağ'ın acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin ASFK Başkanı Sadettin Dağ'ın acı günü

Artvin ASFK Başkanı Sadettin Dağ'ın acı günü
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sadettin Dağ'ın annesi Gülifer Dağ (78) vefat etti.

Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sadettin Dağ'ın annesi Gülifer Dağ (78) vefat etti.

Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede önceki gün hayatını kaybeden Dağ için Çayağzı Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen tören, Dağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, Artvin Çoruh Spor Kulübü Başkanı Murat Yılmaz, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seçkin Kurt, bazı daire amirleri, spor camiası, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dağ'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Artvin ASFK Başkanı Sadettin Dağ'ın acı günü
Artvin ASFK Başkanı Sadettin Dağ'ın acı günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Volkan Bozkır Süleyman Soylu Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin ASFK Başkanı Sadettin Dağ'ın acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 15:20:39. #1.11#

title