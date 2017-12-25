Artunay'dan Ntso'ya Ziyaret

Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti.



Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Çakı ve Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Osman Cihan Torun'un da hazır bulunduğu ziyarette Artunay, Nevşehir Valiliği öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı Koordinatörlüğünde, kentte 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyuma katkılarından dolayı Parmaksız'a teşekkür etti.





Artunay, ziyarette Parmaksız'a sempozyum katılım belgesi ve plaket verdi.





Parmaksız, NTSO olarak toplum sağlığı ile ilgili her konuya duyarlı olduklarını, bu tür programlara katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.