Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu

İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Haberler | Kültür Sanat

Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu Mardin'de restorasyon sırasında tarihi Şahkulubey Kümbeti'nde 3 mezar bulundu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12.

Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu

Mardin'de restorasyon sırasında tarihi Şahkulubey Kümbeti'nde 3 mezar bulundu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12.yüzyılda Artuklu beyliği tarafından Şahkulubey Kümbeti içinde restorasyon çalışmaları sırasında 3 mezar bulunduğu öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 12.yüzyılda Artuklu beyliği tarafından yaptırılan Şahkulubey Kümbeti'nde Koruma kurulundan projesi geçtiğimiz aylarda projesi onaylandı ve ihale sürecinden sonra ve restorasyon çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaları sırasında tarihi kümbetin iç kısmında 3 mezarın bulunduğu öğrenildi. Mezarların hangi döneme ait olduğunun öğrenilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan kümbetin etrafının güvenlik şeridiyle kapatıldığı görüldü.

Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu
Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu
Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu
Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Adem Murat Yücel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Bülent Ersoy Deniz Akkaya
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Artuklular döneminden kalan tarihi kümbetin restorasyonu sırasında 3 mezar bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 14:27:37. #1.15#

title