Artuklu Kaymakamlığına termal kamera yerleştirildi
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Gökpınar, Artuklu, Mardin, Güncel

Artuklu Kaymakamlığına termal kamera yerleştirildi

Mardin'in Artkulu İlçe Kaymakamlığına gelen vatandaşlar ve kamu personelinin sağlığını korumak amacıyla termal kamera ile ateş ölçümü gerçekleştiriyor.

21.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:30
Artuklu Kaymakamlığına termal kamera yerleştirildi

Mardin'in Artkulu İlçe Kaymakamlığına gelen vatandaşlar ve kamu personelinin sağlığını korumak amacıyla termal kamera ile ateş ölçümü gerçekleştiriyor.

Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın talimatları ile Kaymakamlık hizmet binasının girişine yerleştirilen termal kamera sistemi ile vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, korona virüs tedbirleri kapsamında başlanan uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirileceğini belirterek, hem hastalığın teşhisine katkı sağlamak hem de vatandaş ve personelin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla termal kamera sisteminin devreye alındığını söyledi. Kaymakamlık hizmet binasının düzenli olarak dezenfekte edildiğini aktaran Kaymakam Gökpınar, uygun noktalara da vatandaşların kullanımı için dezenfektan konulduğunu ve koruyucu maske dağıtıldığını ifade etti. Kaymakam Gökpınar korona virüsle mücadelede en büyük desteği veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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