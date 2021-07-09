Arto yıllar sonra Sevda Demirel, Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlattı
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Arto yıllar sonra Sevda Demirel, Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlattı

Arto yıllar sonra Sevda Demirel, Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlattı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Magazin dünyasında renkli kişiliğiyle tanınan Arto merak edilenleri anlattı.

Magazin dünyasında renkli kişiliğiyle tanınan Arto merak edilenleri anlattı. Yıllar önce yaşanan 'Ne dedin sen' kavgasına dair bilinmeyenleri anlatan ünlü isim şunları söyledi:

'Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar ben yararlandım. 16 ana haber gezdim. Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı.

Bu bir bant yayınıydı. 'Hande Ataizi sen salak mısın, bunu nasıl yayınlatırsın?' Senin bittiğin gündü o iş…

Ben yayın sonrası odaya geldim. 'Reytingler yaşasın, bunu yayınlamalıyız. Hemen devam etmeliyiz' dedim. Düşündüler 'evet devam edelim' dediler.

Aslında orada asıl olay bana dayak attırmaktı. Orada başka bir üçkağıt vardı. Sevda Demirel'e o tokatı muhtemelen bana attırmak istiyorlardı. Ben o kadar fırlamayım ki ikisini birbirine düşürdüm. Onlar tartışırken araya girip ortalığı karıştırdım.

Bizim küheylan Sevda Demirel kalktı, bir tokat attı böyle bir tokat Yunanistan'da bile duyulmuştur. Öyle bir ses çıktı ki, kanım dondu ve çekildi. Böyle bir şey olamaz korkunç bir şeydi. Fakat ben ve yapımcıların güzel manipülasyonuyla bütün her yerde yayınlandı ve sızdırıldı. O işte Hande Ataizi'nin sonu oldu. 'Ne dedin sen' sözleri fenomen oldu. O görüntüleri yayınlatmak Hande'nin verdiği en yanlış karardı.

İLK TOKAT YİYEN BEN MİYİM?

Hande Ataizi, yıllar önce Cem Davran ile birlikte sunduğu 'İki Kere Kiki' programına konuk olan Sevda Demirel ile yaşadığı tokat olayı hakkında konuştu. Demirel'in tokat attığı Ataizi, "Ben zaten şokum, yüzüme yediğim tokatla elim ayağım titredi. Sanki o bölüm olmamış gibi, diğer konuğu ağırlamak üzere stüdyoya geldim. Ben de reyting uğruna o sahnenin oraya koyulduğunu düşünüyorum. Reyting aracı olarak kullandı. Ben de bunun yıllarca ceremesini çektim. İlk tokat yiyen ben miyim? Uzatılacak bir şey gibi gelmiyor ama uzatıldı." dedi.

Kaynak: Hürriyet

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