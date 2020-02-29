Artık gün için Doodle sürprizi! Tam yıl ne demek? Artık yıl ne demek? Artık gün hesaplama nasıl yapılır?

29.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:35

4 yılda bir olan artık gün için Google'dan Doodle sürprizi geldi. Tam yıl ne demek? Artık yıl ne demek? Google'ın artık gün sürprizi sonrası artık gün hesaplama nasıl yapılır ve artık gün nedir gibi konuların araştırılmasına neden oldu. İşte artık yıl ve artık gün hakkında merak edilenler…

ARTIK YIL NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıldır. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.(Bakıniz Sothik dönem)

Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036 vb.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.[1]

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için (400'e kalansız bölünebildiği halde) 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez:

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000, 48000, 64000 ve 96000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

TAM YIL NE DEMEK?

Şubatın 28 çektiği zaman yıla, tam yıl denir

Ama şubatın 29 çektiği yıla, artık yıl denir

2020 ŞUBAT AYI KAÇ GÜN?

2020 yılında Şubat ayı 29 gündür.