"Artık bir Allah'ın kulu bana boyun eğdiremez!" Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği, Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi RAMO'nun yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Adalet savaşını İstanbul'da devam ettirecek olan Ramo'nun izleyicileri yeni bölümleri büyük bir merakla bekliyor.

Ramo ihanete mi uğruyor?

Yayınlanan ilk tanıtımda Sibel'in arkasından "Neden?" diye bağıran Ramo'nun zor bir durumda kaldığı anlaşılıyor. Küllerinden yeniden doğmak için büyük bir savaşa giren Ramo en zirvedeki isimle mücadele etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Bültenler