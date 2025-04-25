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Artçı depremler büyük depremin şiddetini azaltır mı?

Artçı depremler büyük depremin şiddetini azaltır mı?
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Depremin şiddeti, 'Şiddet Cetvelleri'ne göre değerlendirilir. Bu cetveller, depremin etkisinde kalan canlı ve cansız her şeyin depreme gösterdiği tepkiyi ölçer. Büyük bir depremden sonra oluşan 'artçı depremler' genellikle şiddetinde ve sayısında azalma gösterir. Ancak, bu depremler büyük depremin şiddetini azaltmaz, sadece enerjisinin bir kısmını boşaltır. Peki, artçı depremler büyük depremin şiddetini azaltır mı?

Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen etkilerine göre hazırlanmış olan "Şiddet Cetvelleri"ne göre değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle "Deprem Şiddet Cetvelleri" depremin etkisinde kalan canlı ve cansız her şeyin depreme gösterdiği tepkiyi değerlendirmektedir. Peki, Artçı depremler büyük depremin şiddetini azaltır mı?

ARTÇI DEPREMLER BÜYÜK DEPREMİN ŞİDDETİNİ AZALTIR MI?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "öncü depremler" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "artçı depremler" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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