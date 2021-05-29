Artantaş: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artantaş: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacaktır"

Artantaş: 'Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacaktır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Azerbaycan'ın 103. bağımsızlık yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak, "Azerbaycan sonsuza kadar bağımsız yaşayacaktır" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Azerbaycan'ın 103. bağımsızlık yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak, "Azerbaycan sonsuza kadar bağımsız yaşayacaktır" dedi.

Azerbaycan devleti şeref madalyası sahibi Artantaş yaptığı yazılı açıklamada, "28 Mayıs Azerbaycan bağımsızlık günü bütün Türk dünyasına kutlu olsun. Azerbaycan 1918-1920 yılları arasında kazandığı ve iki yıla yakın süren bağımsızlığının Rus işgaliyle ortadan kalktı. Fakat Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'de Azerbaycan yeniden bağımsızlığını kazandı. Azerbaycan bir gün bağımsızlığına kavuşacağını ilk hisseden, ileriyi gören insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türk dünyası bütün halinde algılanması gerekir. İşgal edilen topraklarını azad eden Azerbaycan'ın cumhuriyet bayramı kutlu olsun" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Cumhuriyet Günü' dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e mesaj gönderdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Cumhuriyet Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e mesaj gönderdi Açıklaması
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi (6)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi (6)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Hülya Avşar Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artantaş: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 11:50:53. #1.16#

title