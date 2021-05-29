Artantaş: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacaktır"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Azerbaycan'ın 103. bağımsızlık yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak, "Azerbaycan sonsuza kadar bağımsız yaşayacaktır" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, Azerbaycan'ın 103. bağımsızlık yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak, "Azerbaycan sonsuza kadar bağımsız yaşayacaktır" dedi.

Azerbaycan devleti şeref madalyası sahibi Artantaş yaptığı yazılı açıklamada, "28 Mayıs Azerbaycan bağımsızlık günü bütün Türk dünyasına kutlu olsun. Azerbaycan 1918-1920 yılları arasında kazandığı ve iki yıla yakın süren bağımsızlığının Rus işgaliyle ortadan kalktı. Fakat Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'de Azerbaycan yeniden bağımsızlığını kazandı. Azerbaycan bir gün bağımsızlığına kavuşacağını ilk hisseden, ileriyi gören insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türk dünyası bütün halinde algılanması gerekir. İşgal edilen topraklarını azad eden Azerbaycan'ın cumhuriyet bayramı kutlu olsun" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı