ARSUZ KAYMAKAMI GÖKPINAR'DAN BAŞKAN TOSYALI'YA ZİYARET - Haberler
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ARSUZ KAYMAKAMI GÖKPINAR'DAN BAŞKAN TOSYALI'YA ZİYARET

Habermetre - Haberler | Toplum
ARSUZ KAYMAKAMI GÖKPINAR'DAN BAŞKAN TOSYALI'YA ZİYARET

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret etti.

İSKENDERUN, HATAY (Habermetre) - Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, bölge kaymakamları ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Ziyarette, Belediyenin çalışmaları hakkında bilgilerde veren Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, " Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İskenderun ile Arsuz'u bir bütün olarak görüyoruz. Hepimizin amacı halka hizmettir. Bölgeyi birlik, bütünlük içinde geleceğe taşınması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız "dedi.

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ise çalışmalarında Başkan Tosyalı'ya kolaylıklar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından ziyaret sohbet ortamında devam ederken karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu.

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