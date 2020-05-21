Arsuz'da belediye arazisine ekilen buğdayda ilk hasat yapıldı
Arsuz'da belediye arazilerine ekilen 50 dönüm alanda ilk buğday hasadı gerçekleştirildi.
21.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:56
Arsuz'da belediye arazilerine ekilen 50 dönüm alanda ilk buğday hasadı gerçekleştirildi.
Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, yapılan çalışmaların vatandaşı çiftçiliğe özendirmek amacıyla başlatıldığını söyledi.
Bu kapsamda ekilen buğdayda ilk hasat heyecanı yaşadıklarını anlatan Güven, bu tür çalışmaları artarak devam edeceğini belirtti.
Güven, ilçede genetiği değiştirilmemiş ata tohumlarının ekim ve dikimini de yaygınlaştıracaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA