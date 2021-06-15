Arpaçay'da kaldırımlar yıkanıyor
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Arpaçay'da kaldırımlar yıkanıyor

Arpaçay'da kaldırımlar yıkanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Arpaçay'da belediye ekipleri kaldırımları köpüklü suyla yıkıyor.

Arpaçay'da belediye ekipleri kaldırımları köpüklü suyla yıkıyor.

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca yapımı tamamlanan kaldırım ve caddeler Başkan Erçetin Altay'ın talimatlarıyla yıkanıyor. Belediye itfaiye ekipleriyle kaldırım ve caddeleri temizleyerek vatandaşların hizmetini sunuyor.

Temizlik çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Erçetin Altay, "Arpaçay Belediyesi olarak kaldırım ve caddeleri tazyikli suyla yıkıyoruz. Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir ilçe için çalışıyoruz. Amacımız Arpaçay'ı hak ettiği yere getirmektir. Çünkü vatandaşlarımız hizmetlerin en iyisini hak ediyor" dedi.

Öte yandan Arpaçay Belediyesi itfaiye ekipleri tazyikli suyla yıkadıkları kaldırımların kenarında birikin çöpleri ise toplayarak ilçe çöplüğüne kamyonlarla taşıyor. Belediye ekiplerince kaldırımların yıkanması çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. - KARS

Arpaçay'da kaldırımlar yıkanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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