Arpaçay'da fidan dikimi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arpaçay'da fidan dikimi sürüyor

Arpaçay'da fidan dikimi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Arpaçay'da alt yapısı biten giriş ve çıkış yolları dikilen fidanlarla daha da güzel görünecek.

Arpaçay'da alt yapısı biten giriş ve çıkış yolları dikilen fidanlarla daha da güzel görünecek.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Belediye Başkanı Erçetin Altay, park ve refüjlerin ardından ilçe de kaldırım ve yol çalışmaları tamamlanan giriş çıkışları da yeşillendiriyor. Altay, belediye çalışanlarıyla birlikte fidan dikti, dikilen fidanlara can suyu verdi.

Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Arpaçay için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, "Biz göreve gelirken ilçenin nelere ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Çalışmalarımıza önce alt yapı ile başladık. Ardından yollarımızı yaptık, atıl durumda bulunan parklarımızı yeniden yaparak hizmete açtık. Alt yapı biten cadde ve sokaklarda çiçek ve ağaçlandırma çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Amacımız gelecek nesillere daha güzel, daha temiz, daha yeşil ve yaşanılabilir bir Arpaçay bırakmak, bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Başkan Erçetin Altay, başta Ahmet Arslan Caddesi olmak üzere ilçe merkezinde cadde ve sokakları ağaçlandırıyor. Belediye ekipleri, tek tek yapımı tamamlanan caddelerde ağaç dikiyor. Yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. - KARS

Arpaçay'da fidan dikimi sürüyor
Arpaçay'da fidan dikimi sürüyor
Arpaçay'da fidan dikimi sürüyor
Arpaçay'da fidan dikimi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Şevval Sam Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arpaçay'da fidan dikimi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 18:56:44. #1.13#

title