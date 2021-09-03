Aronya nedir? Aronya özelikleri nelerdir?

Kökenleri Kuzey Amerika'ya dayanan aronya meyvesinin hasadına Yalova'da başlandı. Meyvenin kilosu, henüz dalındayken bile 80 TL'den satışa çıkarılıyor. Peki, Aronya nedir? Aronya özelikleri nelerdir?

Türkiye'de aromatik meyvelerin hasat dönemine girildi. Mersin'de guavaların hasat edilmesinin ardından bu kez de Yalova'da aronya meyvesinin hasadı gerçekleştirildi. Soğuk algınlığına iyi gelen ve daha birçok yerde kullanılan meyvenin kilosu, henüz dalındayken bile 80 TL'den satılıyor. Aronya hakkında aronya nedir ve aronya özelikleri nelerdir gibi konular merak edildi.

ARONYA NEDİR?

Bilimsel adı: Aronia

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Protokol konuşmalarının ardından söz alan Tarım ve Hayvancılık Yalova İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova aronyasının doğuşu ve bugünlere geliş sürecinden bahsederek, aronya meyvesinin hem gıda hem de eczacılık sanayiinde kullanıldığını, taze ve kuru meyve olarak da değerlendirildiğini, çok yüksek miktarda antosiyanin ve flavanoidler içerdiğini anlattı.

ARONYA ÖZELİKLERİ NELERDİR?

Aronya, doğu Kuzey Amerika'ya özgü Rosaceae ailesinde bulunan ve en yaygın olarak ıslak ormanlarda ve bataklıklarda bulunan, yaprak döken çalılar, chokeberries cinsidir. Cinsin genellikle, biri Avrupa'da doğallaştırılmış iki veya üç tür içerdiği kabul edilir.

2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılmış, olumlu sonuç alınmıştır. Devlet desteği ile Karadeniz Bölgesi'nde Süper Meyve olarak bilinen bitkinin üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.