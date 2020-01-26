Arnold Schwarzenegger'den Avusturya'da kayak ve Weisswurst sosisi keyfi
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Arnold Schwarzenegger'den Avusturya'da kayak ve Weisswurst sosisi keyfi

Alp Disiplini Erkekler Dünya Kupası kapsamında çok sayıda ünlü de Avusturya'nın Kitzbühel kentine akın etti

26.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:58
Arnold Schwarzenegger'den Avusturya'da kayak ve Weisswurst sosisi keyfi

Alp Disiplini Erkekler Dünya Kupası kapsamında çok sayıda ünlü de 'nın Kitzbühel kentine akın etti.


Hahnenkamm Dağlarında düzenlenen program öncesi aralarında Avusturya kökenli ABD vatandaşı sporcu 'in de bulunduğu çok sayıda ünlü doyasıya eğlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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