Arnold Schwarzenegger'den Avusturya'da kayak ve Weisswurst sosisi keyfi
Alp Disiplini Erkekler Dünya Kupası kapsamında çok sayıda ünlü de Avusturya'nın Kitzbühel kentine akın etti
26.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:58
Alp Disiplini Erkekler Dünya Kupası kapsamında çok sayıda ünlü de Avusturya'nın Kitzbühel kentine akın etti.
Hahnenkamm Dağlarında düzenlenen program öncesi aralarında Avusturya kökenli ABD vatandaşı sporcu Arnold Schwarzenegger'in de bulunduğu çok sayıda ünlü doyasıya eğlendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com