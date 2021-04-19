Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı
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Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Olsi Shehu - Haberler | Güncel

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Dine Hoca Camisi'nde bıçaklı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Dine Hoca Camisi'nde bıçaklı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı.

Tiran Yerel Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kavalye Yolu mevkisinde bulunan camiye giren 1 kişinin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kesici aletle 5 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Açıklamada, Arnavutluk vatandaşı 34 yaşındaki Rudolf Nikolli'nin polislerin müdahalesi sonrasında etkisiz hale getirilip gözaltına alındığı aktarıldı.

Polislerin hayati tehlikesi bulunmayan yaralılara ilk yardımda bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Olayın aydınlatılması için polisin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı
Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı
Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı
Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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