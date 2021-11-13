Arnavutköy Nenehatun Meydanı coşkuyla açıldı

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de yapımı tamamlanan Nenehatun Meydanı ve içindeki sosyal tesis vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı.

Arnavutköy'de mahallelere yapılan projeler kapsamında 8 mahallenin meydan ve sosyal tesis yapımı tamamlandı. Tamamlanan proje kapsamında Nenehatun Mahallesi Meydanı ve sosyal tesisi açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Arnavutköy Kaymakam Vekili İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, siyasi parti temsilcileri, dernek vakıf temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören sonrasında protokol üyeleri sosyal tesis içerisinde öğrenciler için kurulan teknoloji sınıfı ve kütüphaneyi gezerek bilgiler aldı. Başkan Baltacı daha sonra parkta bulunan çocuklar ile basketbol oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Arnavutköy'de 17. Meydan açıldı

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Mutluluğumuz giderek artıyor, ihtiyaç olarak görülen şeylerin giderilmesi ve vatandaşın hizmetine sunulması ayrı bir mutluluk vesilesi bugünde ilçe genelinde 17'nci meydanımızı açıyoruz. Burada ailelerimiz de vakit geçirip sosyalleşebilecek mutluyuz hayırlı olsun" diye konuştu.

"Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, çok güzel bir meydanı bize kazandırdılar"

Yapılan meydan projesi ile ilgili mutluluğunu ifade eden Nenehatun Mahallesi Muhtarı Fuat Yaşkesen, "Bugün anlamlı ve güzel bir gündü. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni projelerimiz de en kısa sürede yapılacak. İnşallah mahallemize bu şekilde katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel bir meydan bize kazandırdılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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