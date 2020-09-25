Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından "yasak aşk" çıktı
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Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından "yasak aşk" çıktı

25.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:09

Dün Arnavutköy'de bir ormanlık alanda eşini ve sonrasında arkadaşını öldüren şahıs yakalandı. Zanlı, cinayetleri yasak aşk sebebiyle işlediğini itiraf etti.

Arnavutköy'de dün ormanlık alanda eşini ve sonra evine gittiği arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının cinayetleri, eşi ve arkadaşı arasındaki yasak aşk sebebiyle işlediği öğrenildi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, dün öğle saatlerinde meydana gelmişti. Eşi Elif Yılmaz (30)'ı Arnavutköy Domuz deresi mevkisindeki ormanlık alanda silahla vurarak öldüren bir kişi daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokağındaki bir apartmana gelerek arkadaşı Emre Erdoğan (32)'ı aynı silahla vurmuştu. Yaralanan Emre Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polisin çalışmaları sonucu, cinayetleri işlediği belirlenen Ersin Yılmaz (28) Sultangazi'de yakalanarak, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

CİNAYETLERE "GÖNÜL İLİŞKİSİ" SEBEP OLDU

Zanlı, emniyetteki sorgusunda, eşi Elif Yılmaz ile Emre Erdoğan'ın aralarında gönül ilişkisi olduğunu söyleyerek cinayetleri bu sebeple işlediğini itiraf etti. Ersin Yılmaz, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SİLAHINI ÇÖP POŞETİNE ATTI

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kırmızı renkli bir araçlar olay yerine geldiği, cinayeti işledikten sonra aynı araca binerek sokaktan ayrıldığı görüldü. Bir başka görüntüde ise, zanlının cinayetleri işlerken kullandığı silahı yol kenarında bulunan bir çöp poşetinin içine bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı
Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı
Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı
Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı
Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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