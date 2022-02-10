Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Haberler
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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptıİSTANBUL Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

İSTANBUL Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. İlk müdahalesi Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı hasta nakil aracı personelleri tarafından yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolu üzerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ç.'ye seyir halinde olan 34 L 8750 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın yere yığıldı. Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Hasta nakil aracı çalışanları müdahale etti

Şans eseri cadde üzerinden geçen Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı hasta nakil aracı çalışanları 112 acil sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadına müdahale etti. Kaza sonrasında yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Havalimanı, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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