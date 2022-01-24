Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı.

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi.

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Genel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title