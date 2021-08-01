ARNAVUTKÖY'DE YANAN TARLAYI SAMAN BALYASIYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI
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ARNAVUTKÖY'DE YANAN TARLAYI SAMAN BALYASIYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

ARNAVUTKÖY'DE YANAN TARLAYI SAMAN BALYASIYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hadımköy yolunda bulunan tarlada meydana gelen yangına, tarlada çalışan kişi saman balyasıyla müdahale etmek isteyince az kalsın tüm tarlayı yakıyordu.

ARNAVUTKÖY-Hadımköy yolunda bulunan tarlada meydana gelen yangına, tarlada çalışan kişi  saman balyasıyla müdahale etmek isteyince az kalsın tüm tarlayı yakıyordu. Trafikteki sürücülerin de yardıma koştuğu yangın, yangın tüpüyle müdahale eden kişi tarafından söndürüldü. O anlar ise trafikteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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