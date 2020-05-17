Suriyelilerin küçük kızı taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı! Meydan savaşı kamerada Arnavutköy'de 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunun ailesi, kızın taciz edildiği iddiası üzerine Suriye uyruklu kişilerle kavga etti. Kavga esnasında bölgede bir araç zarar gördü, bunun üzerine kavgaya aracı zarar gören kişiyle akrabaları da karışınca taciz kavgası meydan savaşına dönüştü.

Arnavutköy'de 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişiler ile kızın ailesi arasında kavga çıktı. Kavgaya, olay esnasında aracı zarar gören vatandaş ve akrabaları da katılınca kavga meydan savaşına dönüştü. Polis, kavgayı güçlükle ayırdı.

Olay, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öne sürülen bazı kişiler, cadde üzerinde 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Taciz edildiği iddia edilen kız çocuğu, olayı ailesine söyleyince aile fertleri sokağa çıkarak tacizde bulunduğu iddia edilen kişilerle kavga etmeye başladı.

TACİZ KAVGASINA MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ

Kavga esnasında bölgede yaşayan bir vatandaşın aracı zarar gördü. Bunun üzerine kavgaya aracı zarar gören kişiyle akrabaları da karışınca taciz kavgası meydan savaşına dönüştü.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın duyulmasıyla çok sayıda vatandaş sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinden çıkarak sokağa indi. Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden gurubu biber gazı sıkarak güçlükle yatıştırdı. Olayda bazı kişilerin gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bazı kişilerin, vatandaşlar tarafından dövüldüğü görülürken olayın duyulmasıyla çok sayıda vatandaş evlerinden çıkarak caddeye koştu. Polis ekipleri olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: DHA