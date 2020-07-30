Arnavutköy'de bir berberin çırağını iddia ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
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Arnavutköy'de bir berberin çırağını iddia ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı

Arnavutköy'de bulunan bir berberin, çırağına taciz ettiği iddia edildi. Ailenin iş yerini basmasıyla mahalle karıştı.

30.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:15

İstanbul Arnavutköy'de bululunan bir berberin, çırağını taciz ettiği iddia edildi. Mağdur olduğu iddia edilen çocuğun ailesi berberin iş yerini bastı. Zanlıyı linç etmeye çalışan ailenin elinden zor alan polis, söz konusu şahsı gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan bir dükkanı işleten berber, yanında çalışan 14 yaşındaki çırağını taciz etti. Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine, çocuğun ailesi, berberin iş yerini bastı.

Arnavutköy'de bir berberin çırağını iddia ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı

CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRDİLER

Aile, berber dükkanının camlarını kırarken, olayı duyan vatandaşlar da bölgede toplandı. Kalabalık ve sinirli olan grup berberi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığın elinden berberi güçlükle aldı. Polis arabasına bindirilen berber, emniyete götürüldü.

Arnavutköy'de bir berberin çırağını iddia ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı

Toplanan kalabalık uzun süre sonra dağıldı.

Arnavutköy'de bir berberin çırağını iddia ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı

Kaynak: DHA

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