İSTANBUL (İHA) - - Arnavutköy'de son teknolojiyle donatılan Afet Eğitim Merkezi açıldı

Eğitim merkezinde gerçekleştirilen dev afet tatbikat nefes kesti

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından son teknoloji kullanılarak hazırlanan Afet Eğitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende kurtarma ekiplerinin yaptığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Boğazköy İstiklal Mahallesinde son teknoloji ile hazırlanan Afet Eğitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz ile birlikte ilçede faaliyet gösteren arama kurtarma grupları, dernekler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İçerisinde çok amaçlı sınıf, afet farkındalık sınıfı, 112 acil arama modülü, fay hattı modülü, bina salınım modülü, yangın istasyonu, kuyudan kurtarma istasyonu, tırmanma kulesi, enkaz istasyonu gibi eğitim alanları bulunan merkezin açılışında, kurtarma ekipleri gerçeğini aratmayan bir tatbikat yaptı.

Proje ile ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bugün ilçemiz için son derece önemli olan Afet Eğitim Merkezimizin açılışın yaptık. Toplumsal bütün katmanlara yayacak şekilde gerek öğrenciler, gerek dernek vakıflar gerek siyasi partilerin tamamını kapsayacak şekilde olan Afet Eğitim Merkezimizin açılışını bugün yaptık hayırlı uğurlu olsun. Az önce bütün startları vermiş bulunduk ve yapılan çalışmaların ne kadar gerekli ve nitelikli olduğunu gördük. Merkezimizin kapalı alanında eğitim çalışmaları yapılırken açık alanda ise fiili eğitim çalışmaları yapılabiliyor. İlçemiz halkına yaygınlaştırmayı düşünüyoruz afetten önce ve sonrasında neler yapılabileceği ise burada tatbikatlı şekilde gösterilmeye devam edecek. Bizim daha önceden Arnavutköy Belediyesi bünyesinde kurmuş olduğumuz arama kurtarma ekibimiz ise Elazığ'da, Kartal'da son zamanlarda Sinop ve Kastamonu'da faaliyet göstermişlerdi. İlçemizde gönüllü olarak hizmet veren diğer ekipler ile birlikte koordineli şekilde bu faaliyetleri göstermeye devam edeceğiz" dedi.