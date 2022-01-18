Arnavutköy'de soba parlaması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde müstakil bir evde soba parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde müstakil bir evde soba parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İmrahor Mahallesi Asır Sokak'taki tek katlı müstakil evde soba parlaması sonucu 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri