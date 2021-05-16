Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı
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Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren ve pompa bölümüne çarpan otomobildeki sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Arnavutköy'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren ve pompa bölümüne çarpan otomobildeki sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilbayır Mahallesi Hadımköy yolunda Y.B'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

Burada pompaya çarparak durabilen aracın alev almaya başlaması üzerine, akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Y.B. ile araçta bulunan bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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