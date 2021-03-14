Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü

14.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:06

İstanbul Arnavutköy'de fabrikaların olduğu bölgedeki derenin rengi kırmızı oldu. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken, derenin bazen de mavi aktığını belirtti. Fabrikaların dereye izinsiz atık boşalttığı düşünülüyor.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı. Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

ARA SIRA DA MAVİ AKIYORMUŞ

Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyen bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti. Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler. Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da görüntülendi.

İşte dereden görüntüler:

Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü
Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü
Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü
Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
!: Çevre bakanlığı konuyu araştırıyordur umarım.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAMİT: Devlet yetkilileri veya belediye lütfen bunun üzerine gidiniz. Tekstil boyama veya boyama yapan her işletme denetlenmesi. Hani bu gibi tesislere arıtma üniteleri yıllar önce zorunlu hale getirilmişti, uygulama varmı? Şirketin iş hacmini kaldırabilecek bir tesis mi? Yoksa maket vari bir şey mi? Yani hayret etmeyin bu dereye akıtılan kimyasal boya ve en büyük zararı kanserojen olması.
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Deniz Çakır Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Meghan Markle
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Aykut Kocaman Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 12:15:55. #1.14#
title