Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü

İstanbul Arnavutköy'de fabrikaların olduğu bölgedeki derenin rengi kırmızı oldu. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken, derenin bazen de mavi aktığını belirtti. Fabrikaların dereye izinsiz atık boşalttığı düşünülüyor.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı. Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

ARA SIRA DA MAVİ AKIYORMUŞ

Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyen bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti. Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler. Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da görüntülendi.

İşte dereden görüntüler:

Kaynak: Demirören Haber Ajansı