Arnavutköy'de kayıp 3 kız çocuğu polis ekiplerince aranıyor
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Arnavutköy'de kayıp 3 kız çocuğu polis ekiplerince aranıyor

Arnavutköy'de kayıp 3 kız çocuğu polis ekiplerince aranıyor
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de, haber alınamayan 3 kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de, haber alınamayan 3 kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy 2. Etap TOKİ Konutları'nda oturan 15 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş ile 11 yaşındaki kız çocuğu, dün akşam saatlerinde piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden çıktı.

Daha sonra çocuklarının eve gelmemeleri üzerine aramaya çıkan aileler, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, sırt çantalarına kıyafet koyan ve cep telefonlarını yanlarına almayan çocukların evden kaçtıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekiplerin kayıp olan çocukları arama çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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