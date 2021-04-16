Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de önünde aniden duran hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet sürücüsü, dakikalarca sıkıştığı aracından kurtarılmayı bekledi.

Arnavutköy'de önünde aniden duran hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet sürücüsü, dakikalarca sıkıştığı aracından kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda sıkıştığı yeren çıkartılan şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 11.30 sularında Arnavutköy - Sazlıbosna yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PJ 8682 plakalı kamyonet sürücüsü Murat Demir, önünde aniden fren yapan 34 YM 2158 plakalı hafriyat kamyonuna duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan Murat Demir dakikalarca kurtulmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi üzerine sıkıştığı yerden kurtarılan kamyonet sürücüsü, ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Vladimir Putin Antony Blinken Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:16:13. #1.16#

title