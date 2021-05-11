ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ, OTOMOBİL KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN BİRKAÇ METRE İLE KURTULDU

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de hafriyat kamyonu kavşakta devrildi.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu kavşakta devrildi. Hafriyat kamyonu şoförü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken kavşaktan geçen bir otomobil kamyonun ve dökülen molozların altında kalmaktan birkaç metre ile kurtuldu.

Kaza, dün saat 19.45 sıralarında Arnavutköy-Hadımköy yolunun Karlıbayır mevkiinde meydana geldi. Sultangazi istikametinden Arnavutköy'e seyir halindeki 34 ZC 8562 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü virajı alamayınca kamyon refüje devrildi. Devrilen kamyondaki molozlar yolun ortasına dökülürken kamyon sürücüsü Selman Emin Hüseyinoğlu kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kamyon sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kavşaktan geçmekte olan bir otomobil ise kamyonun ve dökülen hafriyatın altında kalmaktan birkaç metre ile kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------------Kaza yerinden görüntü -Devrilen hafriyat kamyonu-Dökülen hafriyattan görüntü-Ekiplerin çalışması-Kazadan hemen sonrası cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün