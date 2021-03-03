Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı
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Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı

03.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:51
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı

Arnavutköy'de sivil trafik ekipleri hafriyat kamyonlarına denetim gerçekleştirdi.

Arnavutköy'de sivil trafik ekipleri hafriyat kamyonlarına denetim gerçekleştirdi. 

Arnavutköy İlçesi Bolluca Gölpark Evleri önünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde hafriyat kamyonlarını durduran ekipler sürücülerin belgelerini kontrol etti. Kamyonları tek tek durduran ekipler, araçların muayenesine, kasalarında branda olup olmadığına ve uygun tonajda yük taşıyıp taşımadıklarını denetledi. Ayrıca plakaları okunmayan araçları da kontrol eden ekipler, kurallara uymayan şoförlere ceza kesildi.

"AVRUPA YAKASINDA BİR DÖKÜM YERİ VAR ÇOK SIKINTI YAŞIYORUZ"30 yıldır hafriyat kamyon şoförlüğü yaptığını söyleyen Murat Çakmak ise, "Denetimler yapılsın, her zaman yapılsın biz buna kesinlikle bir şey demiyoruz. Ama 1 tane döküm yeri var. İstanbul Avrupa yakasında bir döküm yeri var çok sıkıntı yaşıyoruz. Buna bir çare bulunmasını rica ediyorum. Başka bir döküm alanı açılsın. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Tek döküm olduğu için çok sıra bekliyoruz. Günde 1-2 servis zor atabiliyoruz. İnsanların biraz rahat etmesi için 1-2 dökümün daha açılması lazım" dedi. 


Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı
Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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