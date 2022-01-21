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Feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Arnavutköy- Sultangazi Çevreyolu Arnavutköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Mesher M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AAR 618 plakalı otomobil, refüjden karşı şeride geçerek, Erdem Aslan yönetimindeki 34 YFE 04 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Erdem Aslan yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan Ü.E., M.D. ve araç sürücüsü Mesher M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin incelemesinin ardından araçların yoldan çekici yardımı ile çekilmesi ile trafik açıldı.

(Batuhan Toprak-İHA)

Feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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