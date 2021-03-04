Arnavutköy'de eşini ve çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı
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Arnavutköy'de eşini ve çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı

04.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:25

Arnavutköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, eşinin hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı Seçkin K., Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eve gelerek eşi ve çocuğunu silahla rehin aldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Müzakere sonucu ailesini serbest bırakan Seçkin K., kendisini bir odaya kapatarak, intihar edeceğini ileri sürdü.

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkan Seçkin K., gözaltına alındı.

Arnavutköy'de eşini ve çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı
Arnavutköy'de eşini ve çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı
Arnavutköy'de eşini ve çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı
Arnavutköy'de eşini ve çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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