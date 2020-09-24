Arnavutköy'de cinnet getiren adam önce karısını sonra arkadaşını öldürdü

Arnavutköy'de cinnet getiren adam çifte cinayet işledi. Önce eşini ormanlık alana götürüp orada silahla öldüren kişi, daha sonra arkadaşının kapısına dayanarak üzerine kurşun yağdırdı. İşlediği cinayetleri kabul eden kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Arnavutköy'de eşini ormanlık alanda öldüren kişi, daha sonra arkadaşı olduğu öğrenilen kişinin evini basarak kurşun yağdırdı. Arkadaşını da öldüren saldırgan polis tarafından yakalandı.

Çifte cinayet Arnavutköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ersin Y. Hacımaşlı mevkii ormanlık alanda eşi Elif Y.'yi silahla ateş ederek öldürdü. Ersin Y. daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır sokak üzerindeki Emrah Erdoğan'ın yaşadığı eve giderek zili çaldı. Kapıyı Erdoğan'ın eşi açtı. Ersin Y. bir anda eve girerek Erdoğan'a silahla ateş etmeye başladı. Erdoğan kanlar içinde yere düşerken, saldırgan hızla evden çıkarak kayıplara karıştı.

GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİ KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Gözlerinin önünde eşi öldürülen kadın sinir krizi geçirdi.

Polisin soruşturması devam ederken, kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. Ersin Y.'nin polis sorgusunda iki cinayeti de işlediğini kabul ettiğini söylediği öğrenildi. Ersin Y.'nin gözaltındaki işlemleri devam ederken, polisin soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı