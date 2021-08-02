Arnavutköy'de beton mikseri yan yattı; trafik durma noktasına geldi
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Arnavutköy'de beton mikseri yan yattı; trafik durma noktasına geldi

Arnavutköy'de beton mikseri yan yattı; trafik durma noktasına geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Habipler yolunda otomobille çarpışan beton mikseri devrildi.

ARNAVUTKÖY-Habipler yolunda otomobille çarpışan beton mikseri devrildi. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada beton mikseri sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler yolu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DZV 366 plakalı beton mikseri sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 RH 1953 plakalı otomobile çarpıp, yan yattı. Kazada beton mikseri içinde bulunan sürücü yaralanırken yan yatan beton mikseri nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yoğunlaşan trafiğin tek şeritten devam etmesini sağladı. Arnavutköy-Habipler yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç trafiği oluştu. Olay yerine çağrılan vinçle yan yatan mikser kaldırıldı.


- İstanbul
Arnavutköy'de beton mikseri yan yattı; trafik durma noktasına geldi
Arnavutköy'de beton mikseri yan yattı; trafik durma noktasına geldi
Arnavutköy'de beton mikseri yan yattı; trafik durma noktasına geldi
Arnavutköy'de beton mikseri yan yattı; trafik durma noktasına geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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