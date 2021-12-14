Arnavutköy'de bahçesinde karşılaştığı hırsızları böyle kovaladı

Olay, gönceki gün Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Ömerli Mahallesi'nde esnaflık yapan Hüseyin Öztürk, sabah erken saatte iş yerine gitmek üzere evden çıktı. Kapıdan çıkar çıkmaz evinin bahçesindeki 2 hırsızı farkeden Öztürk, hırsızları kovalamaya başladı. Kaçan 2 hırsız, sokakta bekleyen ve içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu hafif ticari araca binerek kaçmaya çalıştı. Hırsızların içinde olduğu aracın önüne geçerek hırsızları durdurmaya çalışan ev sahibi Hüseyin Öztürk, son anda yaptığı hamleyle ölümden döndü. hırsızların aracı üzerine sürdüğü Öztürk, son anda hamle yaparak aracın kendisine çarpmasından kurtuldu.

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